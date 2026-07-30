Мефедрон и оборудование для фасовки изъяли у жителя Актау

В Актау полицейские задержали 28-летнего мужчину, у которого обнаружили мефедрон, материалы для фасовки наркотиков и другие вещественные доказательства, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в Актау остановили автомобиль Mitsubishi Montero Sport. В ходе личного обыска у 28-летнего водителя обнаружен и изъят один зип-пакет с синтетическим наркотическим средством мефедрон. При обыске автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 18 пластиковых емкостей, 5 зип-пакетов с веществом, являющимся мефедроном, электронные весы, 120 тысяч тенге, тарелку со следами синтетического наркотического вещества и трубку, — говорится в сообщении полиции.

Также при проведении обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены 4 рулона изоляционной ленты и около 100 новых зип-пакетов, предположительно предназначенных для фасовки наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

— Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования установлено, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Решением суда нарушитель подвергнут аресту сроком на 10 суток. В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия, — отметили в Polisia.kz.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что троих жителей Мангистауской области задержали с марихуаной и более 2 млн теңге.