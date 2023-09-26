Вытрезвителей не хватает в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявил о нехватке медвытрезвителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Большинство преступлений в быту совершается в состоянии опьянения. Однако вопрос изоляции «пьяных дебоширов» на сегодня не решен. По стране функционируют всего лишь 35 Центров временной адаптации и детоксикации – в народе «медвытрезвители», на 778 койко-мест, - сказал Игорь Лепеха на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе в Мажилисе.

По его словам, этого крайне мало.

- В текущем году в них доставлено более 140 тысяч лиц, находившихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Практика показывает, что уже в первой половине дня вытрезвители полностью заполняются. Тогда как основной вал приходится на вечернее и ночное время. К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест, - отметил замминистра.

Он также сообщил о том, что полицейскими в них были доставлены 12 тысяч правонарушителей. Из них помещены только 7 тысяч.