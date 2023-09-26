РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:56, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Вытрезвителей не хватает в Казахстане

    Мухтор Холдорбеков/МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА «Казинформ»

     Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявил о нехватке медвытрезвителей, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    - Большинство преступлений в быту совершается в состоянии опьянения. Однако вопрос изоляции «пьяных дебоширов» на сегодня не решен. По стране функционируют всего лишь 35 Центров временной адаптации и детоксикации – в народе «медвытрезвители», на 778 койко-мест, - сказал Игорь Лепеха на заседании Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе в Мажилисе.

    По его словам, этого крайне мало.

    - В текущем году в них доставлено более 140 тысяч лиц, находившихся в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Практика показывает, что уже в первой половине дня вытрезвители полностью заполняются. Тогда как основной вал приходится на вечернее и ночное время. К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест, - отметил замминистра.

    Он также сообщил о том, что полицейскими в них были доставлены 12 тысяч правонарушителей. Из них помещены только 7 тысяч.

    - Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-места. В Кокшетау вообще нет. В целом по стране необходимо еще 32 таких учреждения, на 594 койко-места, - добавил спикер.

    Теги:
    Общество Здравоохранение
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!