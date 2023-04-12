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Задержание вице-министра национальной экономики подтвердили в Антикоре

Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2023, 17:27
Задержание вице-министра национальной экономики подтвердили в Антикоре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе подтвердили задержание вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщали ранее в Министерстве национальной экономики, «по поводу «ареста» вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова информация проверяется».

В СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. В СМИ сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ильяс Усеров был назначен вице-министром нацэкономики Казахстана в марте прошлого года.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк». В разные годы трудился в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, в Министерстве экономического развития и торговли РК, в акимате города Алматы. С мая 2019 года до последнего назначения являлся заместителем акима города Алматы.


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