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    13:21, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Медведей из зоопарка Алматы перевели в новый вольер

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Медведей из зоопарка Алматы перевели в новое место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отличные новости! В нашем новом вольере новоселье! Теперь у Герды, Кеная и Коды новый дом. Их соседи наши новички - пара гималайских медведей Яшин и Уссури. Как вам новый вольер?», - поделились на странице зоопарка в сети Instagram.


    Ник и Нельсон тоже переехали в более комфортный вольер с естественным грунтом, растительностью и большим бассейном.

    «Не забыли мы и про отца семейства. Надеемся, вскоре и он сменит место жительства. Мы очень хотим, чтобы в нашем зоопарке были только просторные вольеры и лучшие условия содержания. И мы работаем над этим. Просто на это нужно время», - добавили в зоопарке.

    Ранее мы рассказывали, как обитатели Алматинского зоопарка справляются с жарой.


    Теги:
    Экология Видео Алматы
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