Медведь забрел на территорию поселка в области Жетысу

В поселке Сарыозек Кербулакского района области Жетысу молодой медведь выбежал на улицы населенного пункта. Видео с хищником прислали корреспонденту агентства Kazinform очевидцы.

Информацию подтвердили в акимате Кербулакского района. Как сообщили в местном исполнительном органе, инцидент действительно произошел на территории района.

По словам автора видео Архата Кайранова, медведя он заметил около четырех часов утра рядом с магазином «Лаула», когда направлялся в сторону железнодорожного вокзала.

— Было видно, что медведь растерян. Я сразу начал снимать. Сначала подумал, что это собака, но когда приблизился, понял, что это медведь. Такое не каждый день увидишь, я был в шоке, — рассказал очевидец.

На кадрах видно, как молодой медведь бежит по улице населенного пункта, а затем скрывается в кустах.

Ранее подобный случай уже фиксировался в регионе — медведь забрел на территорию одной из гостиниц Джунгар-Алатауского государственного национального природного парка. Тогда специалисты отмечали, что с наступлением теплого сезона дикие животные могут выходить ближе к населенным пунктам в поисках пищи.

Жителей просят соблюдать осторожность и при обнаружении дикого животного незамедлительно сообщать в экстренные службы и природоохранные органы.