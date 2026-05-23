KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Медведь забрел на территорию поселка в области Жетысу

    В поселке Сарыозек Кербулакского района области Жетысу молодой медведь выбежал на улицы населенного пункта. Видео с хищником прислали корреспонденту агентства Kazinform очевидцы.

    Медведь забрел в населенный пункт в области Жетысу
    Кадр из видео

    Информацию подтвердили в акимате Кербулакского района. Как сообщили в местном исполнительном органе, инцидент действительно произошел на территории района.

    По словам автора видео Архата Кайранова, медведя он заметил около четырех часов утра рядом с магазином «Лаула», когда направлялся в сторону железнодорожного вокзала.

    — Было видно, что медведь растерян. Я сразу начал снимать. Сначала подумал, что это собака, но когда приблизился, понял, что это медведь. Такое не каждый день увидишь, я был в шоке, — рассказал очевидец.

    На кадрах видно, как молодой медведь бежит по улице населенного пункта, а затем скрывается в кустах.

    Ранее подобный случай уже фиксировался в регионе — медведь забрел на территорию одной из гостиниц Джунгар-Алатауского государственного национального природного парка. Тогда специалисты отмечали, что с наступлением теплого сезона дикие животные могут выходить ближе к населенным пунктам в поисках пищи.

    Жителей просят соблюдать осторожность и при обнаружении дикого животного незамедлительно сообщать в экстренные службы и природоохранные органы.

    Животные Область Жетысу Регионы Казахстана
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор