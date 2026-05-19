Медведь пытался проникнуть в дом в нацпарке Жетысу

В области Жетысу бурый медведь попытался проникнуть в домик, расположенный на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в ущелье Аттапқан на территории долгосрочного партнерского участка ТОО «Табиғат ОРХ». На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как медведь подошел вплотную к домику и серьезно повредил металлическую дверь.

В администрации нацпарка сообщили, что речь идет о тянь-шаньском буром медведе — виде, который крайне редко проявляет агрессию по отношению к человеку.

— По предварительным данным, животное вышло к территории из-за запаха пищи. В результате происшествия никто не пострадал, — прокомментировали в национальном парке.

Специалисты отмечают, что с наступлением теплого сезона дикие животные чаще выходят к туристическим маршрутам и местам отдыха в поисках еды. Посетителей просят не оставлять пищевые отходы и соблюдать меры предосторожности во время пребывания в горной местности.

В нацпарке напомнили, что кормить диких животных и пытаться приблизиться к ним опасно для жизни.

Ранее сообщалось, что медведь свободно разгуливал по улицам Риддера в ВКО.