Медучреждения Жамбылской области обеспечены лекарствами и медизделиями на семь млрд тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Эпидемиологическую ситуацию в Жамбылской области обсудили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, председательствовал на заседании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

По информации руководителя управления здравоохранения акимата области Асета Калиева, на 30 января в области зарегистрировано 5 543 случая заболевания COVID-19 и 946 случаев вирусной пневмонии. За последнюю неделю в области было зарегистрировано 152 случая коронавируса. Ситуация обострилась в Таразе, Шуском, Жамбылском и Байзакском районах.

За весь период пандемии от коронавируса в регионе скончались 63 человека.

«За последние две недели увеличилось число вызовов скорой помощи, связанных с симптомами коронавируса, - с 491 до 599, а с пневмонией, напротив, сократилось - с 87 до 48», - подчеркнул Асет Калиев. Он отметил, что связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в стране готовится резерв из двух тысяч коек в инфекционном стационаре, 200 из которых - реанимационные.

«Все медицинские организации региона обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями на общую сумму семь миллиардов тенге. Из них 1,2 миллиарда тенге были потрачены на лекарства, применяемые в борьбе с коронавирусом. Дефицита нет», - подчеркнул глава облздрава.

Глава региона поинтересовался, как обстоят дела с подготовкой к вакцинации.

Напомним, массовая вакцинация против коронавируса в Казахстане начнется с февраля этого года.

«Жамбылцам будут предложены две вакцины — российская «Спутник V» и отечественная. Для массовой вакцинации прошли обучение 140 наших медиков», - ответил Асет Калиев.

Бердибек Сапарбаев также спросил, как себя чувствуют добровольцы, привившиеся от коронавируса в рамках испытаний вакцины QazCovid-in.

«У них всё хорошо, все показатели в норме», - ответил Асет Калиев.

Глава региона поручил взять вопрос вакцинации на особый контроль, усилить информационно-разъяснительную работу в этом направлении, подключив средства массовой информации.

«Необходимо донести до каждого жителя области значимость массовой вакцинации, ведь все это делается для их здоровья», - отметил он.

Отметим, что по результатам исследования ПЦР с 29 января 2020 года по 27 января 2021 года исследование КВИ в общей сложности прошли 254 673 жителя Жамбылской области – это каждый пятый житель региона. Из них выявлено 5 494 положительных результата и 249 179 отрицательных.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.











