-
-
-
-
-
вчера 22:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:05
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
-
-
вчера 18:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:41
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Медучреждения Туркестанской области готовы к внедрению ОСМС
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Медучреждения Туркестанской области готовы к внедрению обязательного социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
Об этом на заседании оперативного штаба, прошедшем в акимате Туркестанской области сообщило руководство областного управления общественного здоровья. В ходе совещания под председательством заместителя акима области Жолдымурата Аманбаева был обсужден ход организации работы по внедрению системы обязательного социального медицинского страхования в регионе.
Новая система вступит в полную силу со следующего года. В ходе совещания было отмечено, что в некоторых районах проводится слабая разъяснительная работа среди населения по данному вопросу.
С 1 января 2020 года работодатель, помимо уплаты отчислений, будет удерживать и оплачивать взносы работника в страховой фонд в размере 1% от заработной платы.
По данным филиала по Туркестанской области НАО «Фонд социального медицинского страхования», новой системой охвачено 82% населения области. Самозанятые и неформально занятые граждане должны сами ежемесячно производить взнос в размере 2525 тенге в Фонд социального страхования. Для жителей районов и сел размер взносов в два раза меньше.
По словам специалистов, даже с введением ОСМС будет действовать пакет гарантированной помощи, куда входит в том числе медицинская помощь в экстренных и неотложных ситуациях, лечение социально значимых и хронических заболеваний. В пакет ОСМС включены консультативно-диагностическая помощь, в том числе дорогостоящие лабораторные услуги, амбулаторное лекарственное обеспечение сверх ГОБМП, стационарозамещающая помощь и плановая стационарная помощь, за исключением случаев лечения в рамках ГОБМП, медицинская реабилитация и восстановительное лечение.
- Незаконное изъятие органов: в Шымкенте задержан главврач горбольницы
- Прием заявлений на постановку в очередь на жилье приостановят в Нур-Султане
- Как проводят мониторинг цен на продукты в Северном Казахстане
- Как в столичных поликлиниках готовятся к запуску ОСМС
- На треть увеличились частные инвестиции в СКО
- Главный санврач Нур-Султана рассказал об опасности дифтерии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана