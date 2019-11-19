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Медучреждения Туркестанской области готовы к внедрению ОСМС

19 Ноября 2019 18:16
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Медучреждения Туркестанской области готовы к внедрению ОСМС

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Медучреждения Туркестанской области готовы к внедрению обязательного социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

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Об этом на заседании оперативного штаба, прошедшем в акимате Туркестанской области сообщило руководство областного управления общественного здоровья. В ходе совещания под председательством заместителя акима области Жолдымурата Аманбаева был обсужден ход организации работы по внедрению системы обязательного социального медицинского страхования в регионе.

Новая система вступит в полную силу со следующего года. В ходе совещания было отмечено, что в некоторых районах проводится слабая разъяснительная работа среди населения по данному вопросу.

С 1 января 2020 года работодатель, помимо уплаты отчислений, будет удерживать и оплачивать взносы работника в страховой фонд в размере 1% от заработной платы.

По данным филиала по Туркестанской области НАО «Фонд социального медицинского страхования», новой системой охвачено 82% населения области. Самозанятые и неформально занятые граждане должны сами ежемесячно производить взнос в размере 2525 тенге в Фонд социального страхования. Для жителей районов и сел размер взносов в два раза меньше.

По словам специалистов, даже с введением ОСМС будет действовать пакет гарантированной помощи, куда входит в том числе медицинская помощь в экстренных и неотложных ситуациях, лечение социально значимых и хронических заболеваний. В пакет ОСМС включены консультативно-диагностическая помощь, в том числе дорогостоящие лабораторные услуги, амбулаторное лекарственное обеспечение сверх ГОБМП, стационарозамещающая помощь и плановая стационарная помощь, за исключением случаев лечения в рамках ГОБМП, медицинская реабилитация и восстановительное лечение.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Здравоохранение,
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