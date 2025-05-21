Медстраховка, RuID и 72 часа: как казахстанцы будут ездить в Россию с 30 июня

Эта мера внедряется в рамках пилотного проекта, направленного на борьбу с незаконной миграцией. Заполнить профиль можно через приложение RuID, где также предоставляется возможность оформить медицинскую страховку.

Эти изменения не касаются детей до 6 лет, а также сотрудников дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в России, и членов их семей.

К примеру, если необходимо срочно вылететь в связи со смертью родственника или по состоянию здоровья, необходимо как минимум за 4 часа до въезда уведомить через приложение RuID и загрузить в личный кабинет соответствующие документы и справки.

– Введены новые правила для въезда граждан стран безвизового режима. Это относится и к гражданам нашей страны. В частности, с 30 июня этого года граждане Казахстана до въезда в РФ, за 72 часа, должны войти в систему ПроАйДи - это новая платформа - и заполнить свои личные данные в личном кабинете, загрузить туда фотографию и личную информацию. А также сообщить предполагаемые данные въезда и пребывания, – рассказал советник-консул Посольства РК в России Газиз Агыбаев в эфире телеканала Jibek Joly.

Кроме того, по новой норме запрещено ввозить в Россию адыраспан. Растение входит в перечень, содержащих наркотические и психотропные вещества. Наказание за нарушение – от 3 до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей (пять миллионов тенге). С прошлого года увеличилось количество случаев, когда казахстанцы были осуждены за попытку ввоза адыраспана в соседнюю страну.

Ранее Посольство РК обратилось к казахстанцам по вопросу добровольного выезда из США.