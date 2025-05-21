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    15:52, 21 Май 2025 | GMT +5

    Медстраховка, RuID и 72 часа: как казахстанцы будут ездить в Россию с 30 июня

    С 30 июня этого года граждане Казахстана, направляющиеся в Россию, обязаны за 72 часа до пересечения границы уведомить о своем въезде и заполнить цифровой профиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

    проводники
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Эта мера внедряется в рамках пилотного проекта, направленного на борьбу с незаконной миграцией. Заполнить профиль можно через приложение RuID, где также предоставляется возможность оформить медицинскую страховку.

    Эти изменения не касаются детей до 6 лет, а также сотрудников дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в России, и членов их семей.

    К примеру, если необходимо срочно вылететь в связи со смертью родственника или по состоянию здоровья, необходимо как минимум за 4 часа до въезда уведомить через приложение RuID и загрузить в личный кабинет соответствующие документы и справки.

    – Введены новые правила для въезда граждан стран безвизового режима. Это относится и к гражданам нашей страны. В частности, с 30 июня этого года граждане Казахстана до въезда в РФ, за 72 часа, должны войти в систему ПроАйДи - это новая платформа - и заполнить свои личные данные в личном кабинете, загрузить туда фотографию и личную информацию. А также сообщить предполагаемые данные въезда и пребывания, – рассказал советник-консул Посольства РК в России Газиз Агыбаев в эфире телеканала Jibek Joly.

    Кроме того, по новой норме запрещено ввозить в Россию адыраспан. Растение входит в перечень, содержащих наркотические и психотропные вещества. Наказание за нарушение – от 3 до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей (пять миллионов тенге). С прошлого года увеличилось количество случаев, когда казахстанцы были осуждены за попытку ввоза адыраспана в соседнюю страну.

    Ранее Посольство РК обратилось к казахстанцам по вопросу добровольного выезда из США.

    Теги:
    Посольство РК МИД РК Граница Россия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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