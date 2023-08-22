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    22:28, 21 Август 2023 | GMT +6

    Медсестра-убийца 7 младенцев в Британии получила пожизненный срок

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Суд Манчестера признал медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и приговорил ее к пожизненному заключению. Кроме того, у нее нет права на помилование или досрочное освобождение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Напомним, медсестра убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).

    Летби также признали виновной в попытке убийства нескольких других младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.


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