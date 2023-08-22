Медсестра-убийца 7 младенцев в Британии получила пожизненный срок

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Суд Манчестера признал медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и приговорил ее к пожизненному заключению. Кроме того, у нее нет права на помилование или досрочное освобождение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Напомним, медсестра убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).

Летби также признали виновной в попытке убийства нескольких других младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.