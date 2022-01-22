Медсестра из Алматы признана лучшей в республике
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудница Центра перинатологии и детской кардиохирургии Алматы Маржан Атегелдиева признана лучшей медицинской сестрой 2021 года в рамках республиканского конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.
Маржан Атегелдиева окончила Талгарский высший медицинский колледж. В 2020 году закончила также Каспийский общественный университет по специальности – сестринское дело.
Вот уже на протяжении 19 лет Маржан работает медицинской сестрой. В Центре она работает 10 лет в должности старшей медсестры отделения совместного прививания «Мать и дитя».
«Конкурс проходил в онлайн-режиме, в связи с эпидемиологической ситуацией в Казахстане. Победить в конкурсе мне удалось благодаря огромной поддержке моего коллектива. Коллектив очень сильно мне помогал. Они поддерживали меня морально, такая поддержка очень много дает», - отмечает Маржан.
Медсестра поделилась, что этот конкурс простимулировал ее к дальнейшему развитию, теперь ей еще больше хочется продолжать совершенствовать свои навыки.
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