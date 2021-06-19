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Медработники во все времена были и остаются героями - Алтай Кульгинов

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2021, 14:44
Медработники во все времена были и остаются героями - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в преддверии дня медицинского работника поздравил специалистов в белых халатах с их профессиональным праздником и вручил им медали «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», благодарственные письма. Об этом глава города рассказал на своей странице в сети Instagram.

«Медицинские работники во все времена были и остаются героями! За их плечами тысячи спасенных жизней, многочасовые смены, борьба за каждого пациента. Каждый пациент отпечатывается на сердце врачей. В трудное для них время медицинские работники всегда находятся рядом и проявляют заботу.

В преддверии Дня медицинского работника поздравил наших героев в белых халатах. Наградили медалями «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», благодарственными письмами и т.д. Каждый из них достоин почтения и тёплых слов благодарностей.

Мы все помним период локдауна, когда по периметру города были установлены блокпосты, были ограничения по передвижению в городе, сфера здравоохранения испытала на себе колоссальную нагрузку. Благодаря неимоверному труду медицинских работников и оперативно принятым государством мерам, город постепенно начал возвращаться к прежней жизни.

Все помнят, какая колоссальная нагрузка легла на плечи медицинских сотрудников: они сутками не видели своих родных, жили в изоляции, на лицах отпечатывались следы от масок. И нам всем важно не допустить повторения такого сценария. От каждого из нас зависит, как скоро мы выйдем из периода пандемии. От нас зависит, какая нагрузка будет на медицинских работников.

Выработав коллективный иммунитет за счёт вакцинации и соблюдая санитарные нормы, мы проявим свою заботу о наших врачах.

Руководство страны уделяет особое внимание мерам поддержки медицинских работников. По поручению Главы государства мы продолжим и дальше развивать сферу здравоохранения: дополнительно укомплектовывать медучреждения оборудованием, ремонтировать и строить новые поликлиники/больницы, поэтапно повышать заработную плату, премировать медработников, повышать их статус и т.д.», - написал аким столицы.

Ранее в преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения Алексей Цой поздравил коллег с профессиональным праздником.
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