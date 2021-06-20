Медработники стали опытнее - врач с 35-летним стажем Алма Тохметова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением диагностики поликлиники №9 города Нур-Султан, врач общественного здравоохранения Алма Тохметова рассказала о своей деятельности и поздравила своих коллег-врачей с профессиональным праздником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алма Тохметова уже 35 лет работает в сфере здравоохранения. Опытный врач, профессионал своего дела работает в девятой поликлинике Нур-Султана с 2015 года. Она является заведующей отделения функциональной и лучевой диагностики, где проводятся рентген-обследования, лучевая диагностика, а также УЗИ.

«Я в 1986 году окончила Карагандинский медицинский институт. Трудовая деятельность началась в Караганде. По специальности являюсь акушер-гинекологом. Также трудилась в Жезказгане. В то время места на акушер-гинеколога были заняты и мне пришлось работать онкогинекологом. Когда же закрылась Жезказганская область, переехала обратно в Караганду. Работала уже в Медакадемии в качестве преподавателя на кафедре нормальной физиологии. После мы переехали в Нур-Султан и с 2008 года я начала деятельность в общественном здравоохранении. Работала менеджером организаций здравоохранения», - рассказала врач корреспонденту агентства.

Вспоминая трудности прошлого года, когда наблюдалась большая очередь на КТ, рентген, Алма Тохметова отметила, что сейчас врачи стали опытнее и на все случаи реагируют оперативно. Как подчеркнула врач, на сегодня как таковых трудностей в работе особо не наблюдается, что положительно повлияло на систему здравоохранения в целом.

«Действительно, были трудности в нашей работе в прошлом году, когда летом был пик заболевания коронавирусной инфекцией. На рентген шли люди, огромная очередь была. Тогда приходилось снимать по 100 человек в день. Был рост пневмонии. Ситуация сейчас стабилизировалась. На сегодня открылось КТ-отделение. В нашей поликлинике приобрели компьютерную томографию. Очередей сейчас не наблюдается. Конечно, случаи заболевания выявляются каждый день, однако опыт лечения и диагностики уже имеется у наших врачей», - отмечает Алма Тохметова.

По словам врача, работа всех медицинских сотрудников на фоне пандемии налаживается. Опыт в борьбе с коронавирусом есть.

В профессиональный праздник опытный врач обратилась к своим коллегам, поздравив всех казахстанских докторов с Днем медицинского работника.

«Поздравляю всех своих коллег, также руководителя нашей поликлиники Сауле Каулешевну Смагулову. Сейчас наша поликлиника является одной из крупных, которая расположена на левом берегу столицы. Здесь работают опытные врачи, помогающие нашим пациентам в любой ситуации. В поликлинике также имеется хорошая материально-техническая база.

Всех медицинских работников Казахстана поздравляю с профессиональным праздником. В первую очередь, желаю всем профессионалам своего дела крепкого здоровья. Уверена, что мы победим пандемию, а роль врачей всегда будет важной и значимой в нашем обществе», - заключила Алма Тохметова.

Напомним, каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника.