РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:17, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Медпункты в селах, новые больницы и поддержка медиков - Женис Касымбек рассказал о здравоохранении в регионе

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Масштабный проект в сфере медицины намерены реализовать в этом году в Карагандинской области. А именно речь идёт о сёлах. Уже выбраны 32 населённых пункта, где появятся модульные фельдшерско-акушерские пункты. О развитии здравоохранения рассказал глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в онлайн-режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году построили новые сельские врачебные амбулатории в посёлке Карагайлы Каркаралинского района и селе Шахтёр Нуринского района. В Абайском и Шетском районах отремонтировали центральные районные больницы. В этом году аналогичное преображение ожидает Актогайскую и Нуринскую центральные районные больницы. Во время моей рабочей поездки в посёлок Агадырь старейшины обратили внимание на необходимость ремонта здания больницы. В этом году обязательно начнём работы», - сообщил аким области.

    Женис Касымбек пообещал решить вопрос с организацией филиала онкодиспансера в Жезказгане.

    В Караганде начнётся строительство областной многопрофильной больницы для взрослых, операционно-реанимационного корпуса Областного онкологического диспансера. Будет возведено здание для Центра лучевой диагностики и терапии. После долгого простоя предстоит завершить строительство Областной детской больницы.

    «Вопрос привлечения врачей и молодых специалистов решаем за счёт предоставления служебных квартир с мебелью и необходимой бытовой техникой. За два года обеспечили жильём 227 медиков. В следующие два года квартиры получат не менее 300 специалистов, которые приедут работать в нашу область», - добавил Женис Касымбек.


    Теги:
    Здравоохранение 2020-Итоги года Акимат Карагандинская область Строительство Общество Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:44
    Водительские права по новым правилам будут получать казахстанцы
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Сегодня, 11:35
    Алихан Смаилов: Ненадлежащая дорожная инфраструктура — одна из причин аварийности
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!