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Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане

12 Августа 2021 16:33
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Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день у нас есть постановление главного государственного санитарного врача, в котором предусмотрены специфические противопоказания для каждого вида вакцины. Основные внешние схожести, которые часто повторяются, - это хронические заболевания, обструктивные, бронхиальная астма, имеющиеся аллергические заболевания, аллергия хотя бы на один из компонентов, которые входят в состав вакцины», - сказала Марал Рахимжанова.

«Еще одним противопоказанием является тяжелая аллергическая реакция, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет в связи с отсутствием, по крайней мере сегодня, в Казахстане вакцин», - добавила она.

Как выяснилось, существуют отдельные противопоказания и для введения второго компонента.

«Противопоказания для введения второго компонента: тяжелые поствакцинальные осложнения, анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром на введение первого компонента», - перечислила спикер.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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