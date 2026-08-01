Штрафа за непройденный медосмотр для водителей старше 65 лет не будет — МВД РК

— Является ли обязательный медосмотр новым требованием?

— Нет. Обязательный медицинский осмотр для водителей старше 65 лет действует с 2014 года. С 25 августа этого года вступает в силу только одно изменение: если водитель своевременно не пройдет обязательный медосмотр, действие его водительского удостоверения может быть временно приостановлено автоматически.

Таким образом, новым является только порядок приостановления действия водительского удостоверения. Сам медосмотр остается давно действующим требованием.

— Нужно ли проходить медосмотр сразу после достижения 65 лет?

— Нет. Если водителю только исполнилось 65 лет, сразу проходить медицинский осмотр не требуется. Первый обязательный медосмотр необходимо пройти к 67 годам. После этого медицинская справка действует два года. Следующий осмотр необходимо пройти в 69 лет, затем — в 71 год и далее каждые два года. Поэтому тем, кому сейчас исполнилось 65 лет, не нужно создавать ажиотаж и стоять в очередях. Медосмотр можно спокойно пройти ближе к 67 годам.

— Где можно пройти обязательный медосмотр?

— Пройти обследование можно в любой удобной медицинской организации. Это может быть государственная поликлиника или частная клиника, расположенная по месту жительства либо в другом городе. Главное условие — медицинская организация должна иметь право проводить соответствующий медицинский осмотр.

— Что будет, если вовремя не пройти медосмотр?

— В этом случае действие водительского удостоверения может быть временно приостановлено. Это не является лишением водительских прав. Как только водитель пройдет медицинский осмотр, действие удостоверения будет автоматически восстановлено.

В первое время сотрудники патрульной полиции будут прежде всего разъяснять новые требования и предупреждать водителей. Если человек не знал о необходимости пройти медосмотр или забыл это сделать, ему дадут возможность пройти обследование.

— Предусмотрен ли штраф за непрохождение медосмотра?

— Нет. Отдельного штрафа за непрохождение обязательного медицинского осмотра законодательством не предусмотрено. Единственным последствием может стать временное приостановление действия водительского удостоверения до прохождения медосмотра. После обследования действие удостоверения будет автоматически восстановлено.

— Что делать, если медосмотр пройден, но сведения еще не появились в базе?

— Если информация не обновилась сразу, водитель может предъявить сотруднику полиции бумажную медицинскую справку. Этого будет достаточно. Сотрудник полиции передаст информацию ответственным специалистам для внесения сведений в базу.

Напомним, с 25 августа 2026 года вступают в силу изменения в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении». Теперь водители старше 65 лет будут проходить медосмотр каждые два года.