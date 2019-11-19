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Медорганизации Алматы получили за услуги свыше 92,5 млрд тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с начала года медицинским организациям было выплачено более 92,5 млрд тенге. Финансирование осуществляется Фондом социального медицинского страхования за бесплатные медицинские услуги в рамках госзаказа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вся оплачиваемая в этом году Фондом социального медицинского страхования медпомощь входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) для населения», – уточнил директор филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Алматы Тлеухан Абилдаев.
На сегодняшний день 178 организаций по городу Алматы являются поставщиками НАО «Фонд социального медицинского страхования» по ГОБМП. При этом значительная часть поставщиков медицинских услуг – частные клиники. Только за 2019 год общая стоимость заключенных договоров с клиниками составляет более 117,3 млрд тенге.
Стоит напомнить, финансирование ГОБМП осуществляется Фондом с 2018 года в пределах средств, предусмотренных государственным бюджетом. С 2020 года Фонд также начнет закуп услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования.
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