Медлить с этим нельзя – Президент о повышении скорости принятия решений в госаппарате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблему долгого принятия решений в госаппарате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во время карантина неповоротливость правовой системы породила эффект «узкого горлышка». Пришлось ввести режим ЧП и принять так называемый чрезвычайный указ. Но такие меры не могут быть системным ответом на кризисные ситуации», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу страны на совместном заседании палат Парламента.
По мнению Президента, основная проблема кроется в излишней законодательной регламентации деятельности исполнительной власти.
«Мы требуем с министров и акимов, но их полномочия ограничены детализированными нормами законов и постановлений. Это тормозит работу не только госаппарата, но и загружает Парламент. Его палаты вынуждены рассматривать детализированные нормы, которые могли бы стать компетенцией исполнительных органов», - отметил Глава государства.
«В быстро меняющемся мире низкая скорость принятия решений становится угрозой национальной безопасности. Поэтому в рамках Концепции правовой политики путем изменения законодательства следует обеспечить баланс между уровнями правовой регламентации. Медлить с этим нельзя», - заключил К. Токаев.
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