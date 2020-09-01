+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Медлить с этим нельзя – Президент о повышении скорости принятия решений в госаппарате

1 Сентября 2020 13:30
Поделиться:
Медлить с этим нельзя – Президент о повышении скорости принятия решений в госаппарате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблему долгого принятия решений в госаппарате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Прокурорский надзор носит запоздалый характер – Глава государства
Субсидировать затраты на аренду жилья очередникам поручил Касым-Жомарт Токаев Президент назвал 7 основных принципов нового экономического курса Каждая задача в Послании Президента требует максимальных усилий - депутат

«Во время карантина неповоротливость правовой системы породила эффект «узкого горлышка». Пришлось ввести режим ЧП и принять так называемый чрезвычайный указ. Но такие меры не могут быть системным ответом на кризисные ситуации», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу страны на совместном заседании палат Парламента.

По мнению Президента, основная проблема кроется в излишней законодательной регламентации деятельности исполнительной власти.

«Мы требуем с министров и акимов, но их полномочия ограничены детализированными нормами законов и постановлений. Это тормозит работу не только госаппарата, но и загружает Парламент. Его палаты вынуждены рассматривать детализированные нормы, которые могли бы стать компетенцией исполнительных органов», - отметил Глава государства.

«В быстро меняющемся мире низкая скорость принятия решений становится угрозой национальной безопасности. Поэтому в рамках Концепции правовой политики путем изменения законодательства следует обеспечить баланс между уровнями правовой регламентации. Медлить с этим нельзя», - заключил К. Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Другие государственные органы   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив