Медицинскую иглу забыли в легком у пациента в Караганде

Месяц назад, 14 апреля, 26-летний Алик Сагин обратился к врачу. По рентгеновским снимкам врачи обнаружили затемнение в правом легком и поставили диагноз «туберкулезный плеврит». Спустя сутки ему сделали операцию и перевели во фтизиатрическое отделение.

— Перед переводом мне снова сделали рентген, но ничего подозрительного не увидели. Уже в центре, когда я начал жаловаться на затрудненное дыхание, врачи посоветовали дуть в шарики, чтобы укрепить легкие. Но очередное обследование показало — в легком торчит медицинская игла, — говорит Алик Сагин.

Было решено сделать повторную срочную операцию, хирурги извлекли из легкого пациента медицинскую иглу.

— Две операции за несколько дней сильно ударили по моему здоровью. Я до сих пор восстанавливаюсь. Швы заживают медленно, любые нагрузки противопоказаны. Если бы иглу не заметили, я мог бы просто умереть. Благодарен врачам центра — они спасли мне жизнь. Но считаю, что за первую операцию кто-то должен ответить, — говорит Алик Сагин.

Мужчина лично разговаривал с хирургом, который провел первую операцию. Он в свою очередь извинился, но уверил Алика Сагина, что игла не угрожала его жизни. С этим мужчина в корне не согласен.

— Медицинская игла в легком — не нормально. Я буду добиваться справедливости и моральной компенсации, — подчеркнул А. Сагин.

В областной клинической больнице Караганды подтвердили факт оставления медицинской иглы в легких пациента во время операции в отделении торакальной хирургии. В клинике назвали это редкой, но возможной ошибкой, связанной с человеческим фактором, и заявили, что разберутся с этим случаем.

— Продолжительность операции составила порядка 4 часов, а не 9. Хирургическая игла была обнаружена в области операционного доступа. После ее идентификации пациенту оказана вся необходимая помощь. Информация о том, что врач не выходил на связь с пациентом, не соответствует действительности — хирург связался с пациентом и его родственниками сразу после выявления ситуации, предоставив пояснения и необходимую информацию. Нынешняя потеря трудоспособности является временной и связана с основным заболеванием пациента, — сообщили в областной клинической больнице.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование.

— 19 мая указанный пациент выписан на амбулаторное лечение с улучшением. Клинико-рентгенологическая динамика положительная. По результатам заседания независимой экспертной комиссии пациенту и его родным будет дана дополнительная информация, — добавили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в районной больнице области Улытау из-за смерти пациента были отстранены от работы несколько врачей.