Медицинское страхование 1,5 млн человек осуществят за счет бюджета в РК

Более 3 млн человек оказались вне системы обязательного социального медицинского страхования. Об этом на правительственном часе в Мажилисе заявил депутат Ерлан Саиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В стране 3,3 млн человек остались без медицинского страхования. Подавляющее большинство этих людей живут в аулах. Эти люди не охвачены скринингом, медицинским осмотром. То есть с каждым годом социальная несправедливость в стране нарастает, - сказал Е. Саиров.

В свою очередь, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что при введении соответствующего закона 5 лет назад каждый гражданин должен был войти в систему ОСМС.

- Сейчас в эту систему не входят более 3 млн человек. Мы посмотрели и проанализировали, кто не вошел в систему по семейной цифровой карте. В этом смысле видно, что (финансовое) состояние 800 тысяч из этих людей является вполне нормальным. То есть эти люди имеют жилье, стабильный доход по цифровой карте, но не входят в систему. При этом с 2025 года, когда каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию, их можно будет привлекать, - заявила министр.

Кроме того, она добавила, что доходы 1,5 млн человек слишком малы, и большая часть из них проживает в селах.

- Мы внесли предложение, чтобы страхование этих людей осуществлялось за счет бюджета. Эту тему мы обсудим в парламенте, правительстве, а также в других государственных органах. По предварительным подсчетам, для охвата этих людей потребуется 80 млрд тенге, - уточнила Ажар Гиният.





