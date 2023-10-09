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    14:30, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Медицинское страхование 1,5 млн человек осуществят за счет бюджета в РК

    ОСМС
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Более 3 млн человек оказались вне системы обязательного социального медицинского страхования. Об этом на правительственном часе в Мажилисе заявил депутат Ерлан Саиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В стране 3,3 млн человек остались без медицинского страхования. Подавляющее большинство этих людей живут в аулах. Эти люди не охвачены скринингом, медицинским осмотром. То есть с каждым годом социальная несправедливость в стране нарастает, - сказал Е. Саиров.

    В свою очередь, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что при введении соответствующего закона 5 лет назад каждый гражданин должен был войти в систему ОСМС.

     - Сейчас в эту систему не входят более 3 млн человек. Мы посмотрели и проанализировали, кто не вошел в систему по семейной цифровой карте. В этом смысле видно, что (финансовое) состояние 800 тысяч из этих людей является вполне нормальным. То есть эти люди имеют жилье, стабильный доход по цифровой карте, но не входят в систему. При этом с 2025 года, когда каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию, их можно будет привлекать, - заявила министр.

    Кроме того, она добавила, что доходы 1,5 млн человек слишком малы, и большая часть из них проживает в селах.

     - Мы внесли предложение, чтобы страхование этих людей осуществлялось за счет бюджета. Эту тему мы обсудим в парламенте, правительстве, а также в других государственных органах. По предварительным подсчетам, для охвата этих людей потребуется 80 млрд тенге, - уточнила Ажар Гиният.



    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Правительство РК Минздрав РК Ажар Гиният
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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