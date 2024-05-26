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    17:09, 26 Май 2024 | GMT +6

    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Кульсары

    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Кульсары
    Фото: Оперштаб Атырау

    1 мая Медпоезд отправился со столичного вокзала для оказания бесплатной медико-социальной помощи жителям 140 отдаленных сел во всех регионах Казахстана. Сегодня он прибыл в город Кульсары Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    С 1 мая 2024 года реализуется социальный проект — медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» с участием лучших врачей, медиаторов, психологов и юристов страны. Он реализуется при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

    Цель социального проекта — оказание бесплатной и эффективной медицинской, психологической, правовой и медиативной (примирительной) помощи гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах всех областей страны.

    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Кульсары

    В составе поезда 40 специалистов — это медицинские работники, медиаторы и юристы. Врачебная делегация состоит из терапевта, хирурга, педиатра, психолога, невропатолога, специалиста ультразвуковой диагностики, врача общей практики, радиолога, кардиолога, стоматолога, офтальмолога, отоларинголога, педиатра, онколога-маммолога, гинеколога и уролога. При необходимости специалисты проводят небольшие операции и выдают направление на плановое лечение.

    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Кульсары

    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» с 26 по 28 мая будет бесплатно обслуживать жителей Кульсары.

    Время приема граждан: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

    Ранее сообщалось, что медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начнет работу с пострадавших от паводков западных регионов.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» Саламатты Қазақстан
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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