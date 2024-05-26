Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Кульсары

1 мая Медпоезд отправился со столичного вокзала для оказания бесплатной медико-социальной помощи жителям 140 отдаленных сел во всех регионах Казахстана. Сегодня он прибыл в город Кульсары Атырауской области, передает агентство Kazinform.

С 1 мая 2024 года реализуется социальный проект — медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» с участием лучших врачей, медиаторов, психологов и юристов страны. Он реализуется при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Цель социального проекта — оказание бесплатной и эффективной медицинской, психологической, правовой и медиативной (примирительной) помощи гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах всех областей страны.

В составе поезда 40 специалистов — это медицинские работники, медиаторы и юристы. Врачебная делегация состоит из терапевта, хирурга, педиатра, психолога, невропатолога, специалиста ультразвуковой диагностики, врача общей практики, радиолога, кардиолога, стоматолога, офтальмолога, отоларинголога, педиатра, онколога-маммолога, гинеколога и уролога. При необходимости специалисты проводят небольшие операции и выдают направление на плановое лечение.

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» с 26 по 28 мая будет бесплатно обслуживать жителей Кульсары.

Время приема граждан: с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Ранее сообщалось, что медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начнет работу с пострадавших от паводков западных регионов.