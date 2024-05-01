Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начнет работу с пострадавших от паводков западных регионов

Медпоезд отправился со столичного вокзала для оказания бесплатной медико-социальной помощи жителям 140 отдаленных сел во всех регионах Казахстана. В этом году «поликлиника на колесах» в составе с 40 специалистами начнет свою работу с западных регионов, передает агентство Kazinform.

В их числе терапевт, хирург, педиатр, психолог, невропатолог, специалист ультразвуковой диагностики, врач общей практики, рентгенолог, кардиолог, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, онколог-маммолог, гинеколог и уролог. При необходимости специалистами будут проведены мини-операции и выданы направления на плановое лечение. Медиаторы и юристы предоставят консультации населению по таким важным вопросам, как внесудебное разрешение споров, а также ответят на вопросы граждан о получении пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи.

Социальный проект реализуется при партнерстве Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына» фондаразвития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust и Министерства здравоохранения РК. Для реализации проекта выделено 734 млн тенге. Средства предусмотрены для бесперебойного движения поезда, аренды вагонов, питания персонала, технического обслуживания, дизельного топлива и интернет-связи, охраны и другое.

График движения медпоезда разработан с учетом отсутствия медицинских пунктов в отдаленных станциях, также на основании обращений граждан и государственных органов. Врачи медицинской бригады окажут первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь сельским жителям, находясь в среднем по 1-2 дня на каждой станции. Медики будут обследовать пациентов с помощью лабораторных методов.

Всего с 2010 года проект «Медицинские поезда» посетил 1991 станцию во всех регионах страны, обследовано 658 407 человек, в том числе 142 660 детей. Количество осмотров врачей составило 3 438 081, проведено 28 918 мини-амбулаторных операций, стоматологическая помощь оказана 168 991 жителям. В том числе в прошлом году безвозмездную медицинскую помощь получили почти 100 000 сельчан, за 8 месяцев было охвачено 121 отдаленная станция во всех 17 областях. Таким образом, в среднем поезд проехал около 18 тысяч километров и внес свой вклад в улучшение здоровья 88 994 казахстанцев. Из них 19 222 – дети. Безвозмездно оказана правовая и медиативная, т. е. примирительная помощь 9802 лицам.

Расписание движения 8-вагонного поезда и подробную информацию можно узнать на сайтах и социальных сетях sk-trust.kz, medpoezd.kz, а также по контактным номерам 8 71 72 604599, 8 775 142 66 82.