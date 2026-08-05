Медицинские пункты появятся на аварийно опасных участках автодорог Казахстана

До 2027 года в Казахстане планируют создать сеть современных региональных травматологических центров, переоснастить более 200 противошоковых кабинетов и открыть новые медицинские пункты на аварийно-опасных трассах. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По информации Минздрава, сегодня специализированную помощь пациентам с травмами оказывают более 1,5 тыс. врачей-травматологов. В стране работают 81 травматологический пункт, свыше 4 тыс. специализированных коек и 260 медицинских организаций.

Одним из ключевых направлений развития служба станет создание сети региональных травматологических центров. Такие центры уже работают в Астане, Алматы, Караганде и Балхаше. До 2027 года их планируется открыть и в других регионах страны, чтобы повысить доступность специализированной медицинской помощи.

Также предусмотрено усиление службы экстренной помощи. Планируется переоснастить 210 противошоковых кабинетов приемных отделений в современные Trauma room, создать 69 опорных медицинских пунктов на аварийно-опасных участках автодорог и открыть 60 сезонных медпунктов в туристических зонах.

Кроме того, Минздрав намерен усилить профилактику дорожно-транспортного, бытового и детского травматизма, а также расширить обучение населения навыкам оказания первой помощи.

В ведомстве отметили, что реализация этих мер позволит повысить доступность качественной медицинской помощи пациентам с травмами и сократить время ее оказания в экстренных ситуациях.

Ранее в Минздраве разъяснили ситуацию с доступностью томотерапии для онкопациентов.