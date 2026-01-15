РУ
    17:25, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю

    Экипаж Международной космической станции в четверг досрочно вернулся на Землю. Их многоразовый корабль Dragon Endeavour приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии, передает агентство Kazinform. 

    Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю
    Фото: x.con/@nasahqphoto

    Экипаж, состоящий из двух американцев, одного японца и одного россиянина, вернулся на Землю в том же многоразовом корабле Dragon Endeavour компании Илона Маска SрасeX, в котором 1 августа прибыли на МКС.

    Как сообащет ВВС, космический корабль Dragon компании SрасeX приводнился у побережья рядом с Сан-Диего,

    Возвращение экипажа NASA транслировало в прямом эфире.

    По планам астронавты Мик Финк, Зина Кардмен, Кимия Юи и космонавт Олег Платонов должны были провести на орбитальной станции шесть с половиной месяцев и вернуться в середине февраля. Однако неделю назад NASA сначала неожиданно отменила выход членов экипажа в открытый космос, а спустя несколько часов объявила, что у одного из членов экипажа возникли проблемы медицинского характера.

    У кого именно и какие именно проблемы, космическое агентство не уточнило, а сказало лишь, что заболевший находится в стабильном состоянии.

    Тем не менее, экипаж было решено вернуть на Землю досрочно. Вернуть одного только заболевшего было нельзя.

    Ранее сообщалось, что число сотрудников NASA сократится на 20%. 

