Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю

Экипаж, состоящий из двух американцев, одного японца и одного россиянина, вернулся на Землю в том же многоразовом корабле Dragon Endeavour компании Илона Маска SрасeX, в котором 1 августа прибыли на МКС.

Как сообащет ВВС, космический корабль Dragon компании SрасeX приводнился у побережья рядом с Сан-Диего,

Возвращение экипажа NASA транслировало в прямом эфире.

Welcome home, Crew-11! At 3:41am ET (0841 UTC), the @SpaceX Dragon spacecraft splashed down off the coast of San Diego, California. pic.twitter.com/8LFpdKwizc — NASA (@NASA) January 15, 2026

По планам астронавты Мик Финк, Зина Кардмен, Кимия Юи и космонавт Олег Платонов должны были провести на орбитальной станции шесть с половиной месяцев и вернуться в середине февраля. Однако неделю назад NASA сначала неожиданно отменила выход членов экипажа в открытый космос, а спустя несколько часов объявила, что у одного из членов экипажа возникли проблемы медицинского характера.

У кого именно и какие именно проблемы, космическое агентство не уточнило, а сказало лишь, что заболевший находится в стабильном состоянии.

Тем не менее, экипаж было решено вернуть на Землю досрочно. Вернуть одного только заболевшего было нельзя.

