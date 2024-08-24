РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:06, 23 Август 2024 | GMT +6

    Медина Куанышбек принесла Казахстану пятую медаль на ЧМ по борьбе в Аммане

    Медина Куанышбек
    Фото: Sports.kz

    Казахстанка Медина Куанышбек принесла стране пятую медаль на чемпионате мира-2024 по борьбе среди спортсменов до 17 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В схватке за «бронзу» в весовой категории до 46 килограммов Куанышбек сразилась с украинкой Евгенией Друзенко и одержала досрочную победу: при счете 6:5 казахстанская спортсменка сделала туше.

    Таким образом, Медина Куанышбек стала бронзовой призеркой мирового первенства.

    Напомним, ранее сборная Казахстана по борьбе завоевала на турнире две серебряные и две бронзовые медали. «Серебро» выиграли Алпамыс Болатулы (55 кг) и Еркебулан Анапия (80 кг), а «бронзу» завоевали Анна Стратан (57 кг) и Улдана Тилеухан (65 кг).



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Иордания Борьба
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram