Медина Куанышбек принесла Казахстану пятую медаль на ЧМ по борьбе в Аммане

Казахстанка Медина Куанышбек принесла стране пятую медаль на чемпионате мира-2024 по борьбе среди спортсменов до 17 лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В схватке за «бронзу» в весовой категории до 46 килограммов Куанышбек сразилась с украинкой Евгенией Друзенко и одержала досрочную победу: при счете 6:5 казахстанская спортсменка сделала туше.

Таким образом, Медина Куанышбек стала бронзовой призеркой мирового первенства.

Напомним, ранее сборная Казахстана по борьбе завоевала на турнире две серебряные и две бронзовые медали. «Серебро» выиграли Алпамыс Болатулы (55 кг) и Еркебулан Анапия (80 кг), а «бронзу» завоевали Анна Стратан (57 кг) и Улдана Тилеухан (65 кг).





