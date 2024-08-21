Казахстанские борцы завоевали два «серебра» в Аммане

На первенстве мира среди спортсменов до 17 лет по видам борьбы, которое проходит в иорданском городе Амман, Казахстан завоевал две серебряные медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Алпамыс Болатулы, вышедший в финал по греко-римской борьбе в весе до 51 кг, выиграл «серебро», проиграв американцу Джейден Рейни со счетом 5:7.

Еркебулан Анапия в весовой категории до 80 кг уступил в финале нейтральному спортсмену Михаилу Шкарину со счетом 0:3, завоевав серебряную награду мирового первенства.

А в весовой категории до 48 кг, борясь за бронзовую медаль, Едиге Тулеутаев проиграл азербайджанцу Амраху Амрахову со счетом 1:3.