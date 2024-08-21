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    10:39, 21 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанские борцы завоевали два «серебра» в Аммане

    Казахстанские борцы завоевали два «серебра» в Аммане
    Фото: НОК РК

    На первенстве мира среди спортсменов до 17 лет по видам борьбы, которое проходит в иорданском городе Амман, Казахстан завоевал две серебряные медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК. 

    Алпамыс Болатулы, вышедший в финал по греко-римской борьбе в весе до 51 кг, выиграл «серебро», проиграв американцу Джейден Рейни со счетом 5:7.

    Еркебулан Анапия в весовой категории до 80 кг уступил в финале нейтральному спортсмену Михаилу Шкарину со счетом 0:3, завоевав серебряную награду мирового первенства.

    А в весовой категории до 48 кг, борясь за бронзовую медаль, Едиге Тулеутаев проиграл азербайджанцу Амраху Амрахову со счетом 1:3.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана НОК Иордания Борьба
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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