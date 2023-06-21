Медики рассказали о состоянии пострадавшего на Аксуском заводе ферросплавов пожарного

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожарный упал с крыши во время тушения пожара на Аксуском заводе ферросплавов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 18:50 в приемное отделение аксуской городской больницы доставлен бригадой скорой медицинской помощи с места происшествия, с Аксуского завода ферросплавов, мужчина 1993 года рождения. Место работы: город Павлодар, СПЧ-1, старший пожарный», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

По данным медиков, пожарный упал с крыши во время тушения пожара на Аксуском заводе ферросплавов. Ему уже проведены необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб таза, разрыв связок правого лучезапястного сустава. Проведена гипсовая иммобилизация сустава, госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней степени тяжести, стабильное», - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Павлодарской области продолжают тушить пожар на Аксуском заводе ферросплавов АО ТНК «Казхром». Площадь будет определена после ликвидации. На отметке №15 в акумуляторной происходит горение оборудования и насосного масла на ориентировочной площади 50 кв.м.

21 июня в 15.54 поступило сообщение о том, что на Аксуском заводе ферросплавов в Плавильном цеху № 4 горит трансформатор. По прибытии было обнаружено, что в плавильном цеху №4 на территории АЗФ АО ТНК «Казхром» открытым пламенем горит трансформатор возле печи №41. Пожар локализован силами аварийно-спасательной службы предприятия и пожарной частью г.Аксу.