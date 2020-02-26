Медицинский туризм развивают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская областная клиническая больница является ведущим медицинским центром в регионе, оказывающим специализированную и высокоспециализированную помощь населению области. Из года в год деятельность этого лечебного учреждения пользуется спросом у граждан России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления общественного здоровья.

Как рассказали в пресс-службе управления, чаще всего иностранцы обращаются за помощью в травматологическое отделение. В прошлом году в Туркестанской областной клинической больнице получили лечение около 100 иностранных граждан. Около 30 специалистов, владеющих иностранным языком, оказывают услуги на высоком уровне пациентам из других стран.

Высококвалифицированные врачи также ежегодно повышают квалификацию в России, Германии, Украине, Индии, Южной Корее, Испании и Израиле по клиническим направлениям: нейрохирургия, ортопедия, лучевая диагностика. Кроме того, иностранные врачи приезжают сюда, обмениваются опытом с местными коллегами.

В настоящее время работают 2 поликлиники областной клинической больницы и 18 отделений. Здесь работают около 1800 сотрудников. Основная задача врачей - оказание качественного и эффективного медицинского лечения населению области. Всем жителям региона предоставляются бесплатные медицинские услуги по направлениям. Пациенты, проживающие в отдаленных селах, так же кому требуется экстренная помощь, доставляются в больницу по линии санитарной авиации.