Медицинские учреждения построят в 18 селах Атырауской области

26 Декабря 2022, 14:15

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 18 сельских населенных пунктах Атырауской области будут построены медицинские учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках национального проекта развития сельских населенных пунктов на будущий год планируется построить медицинские учреждения в 18 селах. В том числе 11 медицинских пунктов, одну врачебную амбулаторию, шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Также в соответствии с Комплексным планом развития области в сельской местности планируется завершение строительство пяти объектов первичной медико-санитарной помощи.

В этом году разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза. На этих объектах уже ведутся строительные работы. В микрорайоне Береке города Атырау строится врачебная амбулатория, в городе Кульсары – районная больница. Кроме того, проведены ремонтные работы в Индерской районной больнице, врачебной амбулатории в селе Тущикудук Исатайского района. В областном перинатальном центре и центре фтизиопульмонологии идет капитальный ремонт системы вентиляции»,- сообщили в пресс-службе областного акимата.

Также в планах на будущий год строительство двух поликлиник на 250 посещений, центра психического здоровья на 250 коек, онкологического диспансера с радиологическим корпусом, станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями.