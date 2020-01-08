Медицинские организации Туркестанской области готовы к работе в системе ОСМС

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Медицинские организации Туркестанской области готовы к работе в системе ОСМС. Об этом сообщили члены штаба Министерства здравоохранения РК, которые проинспектировали внедрение обязательного социального медицинского страхования в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья по области.

Делегация посетила ряд медицинских учреждений Туркестанской области и проверила качество обслуживания.

Делегация во главе с директорам департамента стратегии и международного сотрудничества министерства Айнур Айтахановой, в первую очередь, посетила областную клиническую больницу. Хотя история здравницы имеет свои древние истоки, официально она признана региональной больницей с 1947 года. На сегодня это ведущий медицинский центр, оказывающий специализированную и высокоспециализированную помощь жителям региона. Представители штаба ознакомились с работой клиники, с системой триаж в приемном отделении, а также с состоянием пациентов, получающих постинсультное лечение в реабилитационном отделении.





В поликлинике для удобства населения есть специальные терминалы для оплаты взносов за ОСМС. Рабочая группа также посетила областной перинатальный центр № 1 и Сарыагашскую районную центральную больницу. Больница на 512 коек переведена на 100% цифровизацию. Система триаж также отвечает всем требованиям отделения приема пациентов. Недавно открытая травматологическая станция функционирует круглосуточно. Современная компьютерная томография также помогает сельским жителям в диагностике. Готовность к системе ОСМС была подтверждена консультированием и оказанием помощи персоналу во всех аспектах специальных ИТ-услуг.





Рабочая группа также ознакомилась с работой Толебийской районной больницы и частных медицинских организаций, которые подписали соглашение с Фондом OСМС.

В целом, с 1 января текущего года вступили в силу новая система гарантированного бесплатного медицинского обслуживания и новый пакет обязательного социального медицинского страхования. Взносы могут отличаться, но каждый застрахованный получит объем медицинской помощи, в которой он заинтересован. Предполагается, что охват населения медицинскими услугами в рамках OСМС будет превышать 95% по всей стране (пороговый уровень, предложенный для внедрения OСМС, будет не менее 80%). В Туркестанском регионе этот охват составляет 91,6%, и 8,4% населения, или 66 652 человека, считаются «условно незастрахованными», что продолжает актуализировать их статус.

В области зарегистрировано 114 объектов здравоохранения. Филиал НКО Туркестанской области в 2019 году заключил договоры с 73 поставщиками, в том числе с 40 государственными (51,3%) и частными 33 (48,7%) организациями.

Напомним, с 1 января 2020 года в стране действует система обязательного социального медицинского страхования. ОСМС будет охвачено 94,5% населения.



























