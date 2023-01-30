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Медицинские объекты построят в  18 селах Атырауской области

30 Января 2023, 22:23
Медицинские объекты построят в  18 селах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В ближайшее время в 18 сельских населенных пунктах будут построены новые медицинские объекты. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2023 год запланировано строительство 4 медпунктов в Курмангазинском районе, в селах Алтынши, Шагырлы, Батырбек, Егин-Кудук)х, фельдшерско-акушерского пункта в селе Талдыколь Махамбетского района. На 2024 год запланировано строительство 13 медучреждений: медпункта в селе Жаскайрат Исатайского района; 4 медпунктов в селах Афанасьево, Азгир, Коныр-Терек, Жалгыз-Апан, и 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Курмангазинском районе, в селах Жамбыл, Кызыл-оба, Кудряшово, Арна, Коптогай)х; 2 медпунктов в Кызылкогинском районе, села Жантерек, Жамансор, и медпункта в селе Есбол Индерского района», - сообщил Асхан Байдувалиев.

Также ведется ремонт зданий, находящихся в ветхом состоянии. Это капитальный ремонт центра фтизиопульмонологии и областного перинатального центра. Строится врачебная амбулатория в микрорайоне Береке города Атырау и районная больница в городе Кульсары Жылыойского района.


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