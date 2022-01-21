Медицинские лаборатории могут проводить диагностику ВИЧ-инфекции без дополнительной лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Административный барьер в виде необходимости отдельного разрешения на проведение лабораторной диагностики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) устранен. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

3 января 2022 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», согласно которому из Закона «О разрешениях и уведомлениях» исключается требование о разрешении на диагностику ВИЧ-инфекции.

Исследования на наличие ВИЧ-инфекции относятся к иммунологическим исследованиям и лицензируются, соответственно, необходимости в дополнительном разрешении на определенную инфекцию нет.

Работа Агентства по защите и развитию конкуренции по устранению барьеров для обеспечения доступа частным субъектам рынка к проведению исследований на ВИЧ-инфекцию продолжается.

Остаются вопросы в части требования уполномоченного органа о необходимости отдельного санитарного заключения на ВИЧ-диагностику.

Как сообщало ранее АЗРК, проблема ограничения допуска частных лабораторий к исследованию на ВИЧ-инфекцию была обозначена на одном из заседаний Совета по барьерам.

Эти барьеры возникли в 2010 году, когда из подзаконных актов Министерства здравоохранения были исключены нормы, предусматривающие доступ частных лабораторий к проведению лабораторных исследований ВИЧ-инфекции.