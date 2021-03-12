НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан уже год живет в условиях коронавирусной инфекции. 2020 год прошёл под эгидой противодействия пандемии. В этой связи основными приоритетами деятельности Министерства здравоохранения были меры по противодействию коронавирусу. Об оказанной медицинской помощи в условиях пандемии, социальной поддержке врачей расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

1 августа в рамках реализации поручений Главы государства Казахстан перешел к регистрации и учету случаев COVID-19 по новым кодам международной классификации болезней.

В Минздраве отметили, что Казахстан разработал уникальную комплексную систему оценки и прогнозирования эпидемиологической ситуации с набором ограничительных мер. Данная модель одобрена постоянным представительством ВОЗ в Республике Казахстан, а также была адаптирована странами Европейского Союза и высоко оценена соседними государствами. Казахстанские специалисты провели обучение по этой методике коллег из Кыргызской Республики.

Вместе с тем, на фоне стабилизации ситуации в нашей стране, в ряде стран Европы, Азии наблюдается резкий рост распространения коронавирусной инфекции с начала второй половины 2020 года. Это свидетельствует о своевременности введенных ограничительных мер Правительством в июле – августе 2020 года в Республике Казахстан, что позволило значительно разорвать цепь заражений и дальнейшее распространение инфекции.

Для оказания своевременной медицинской помощи в городах построены 16 модульных и реконструированы три инфекционные больницы. Введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

Наряду с этим, приняты меры по обеспечению населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Введены в эксплуатацию 64 кислородных станции. Полностью обеспечена потребность медицинских организаций в аппаратах ИВЛ (3264 единиц).

185 районных больниц на 100% были оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием. Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов. Рост инвестиций в сферу здравоохранения в 2020 году составил 302,5 млрд тенге (2019 год – 124,6 млрд тг. ), что в 2,5 раза выше показателя 2019 года.

Оказана материальная поддержка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Работникам, непосредственно задействованным в борьбе с коронавирусом, выплачены надбавки по трем группам риска в размере 116 млрд тенге.

Хочется особо подчеркнуть героизм и самоотверженность всех врачей, медсестёр, санитарок, бригад скорой помощи, лаборантов и эпидемиологов в борьбе с малоизученным вирусом, невзирая на риски заражения. Благодаря решению Главы государства, наряду с надбавками, более девяти тысяч заболевших медиков получили также социальные выплаты.

Вместе с тем, в 2020 году средняя заработная плата врачей повышена на 30%, средних медицинских работников - на 20%.

В условиях пандемии стало очевидно, что результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом. Поэтому меры социальной поддержки медицинских работников – на особом контроле у руководства страны.

Главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с этого года и довести к 2023 году до уровня в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике. На повышение заработной платы 247 тысяч медицинских работников предусмотрены в 2021 году расходы в объеме – более 222 млрд тенге, в 2022 году – 362 млрд тенге, в 2023 году – 557 млрд. тенге.

Таким образом, в 2021 году средняя заработная плата врачей составит около 320 тысяч тенге с доведением до 561 тысячи тенге в 2023 году. Средняя заработная плата средних медицинских работников в 2021 году составит 173 тысячи тенге с доведением до 210 тысяч тенге в 2023 году.

Кроме того, прорабатывается вопрос повышения заработной платы немедицинским работникам организаций здравоохранения с 2022 года.

Для усиления санитарно-эпидемиологической службы в 2020 году создан Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, повышен статус и усилены полномочия главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. С января 2021 года повышена заработная плата для сотрудников, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Приобретено 459 единиц лабораторного оборудования и 12 единиц мобильных комплексов для диагностики КВИ и особо-опасных инфекций на сумму 2,9 млрд тенге.

Для модернизации инфраструктуры службы и обеспечения биобезопасности страны проведен расчет дополнительной потребности на 2022 – 2025 годы на общую сумму 55 млрд тенге. Разработана Концепция цифровизации службы.

В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения биологической защиты, включая внедрение современных средств защиты, и повышение их антитеррористической устойчивости. В Министерстве здравоохранения отметили, что в 2021 году предстоит разработать Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан».

Кроме того, в рамках реализации этого закона, для совершенствования системы контроля будут внесены поправки в 38 НПА, в части развития системы оценки, анализа и прогнозирования состояния здоровья населения, реагирования на угрозы и риски.

В медицинских вузах страны восстановлены факультеты санитарно-гигиенического профиля. Для повышения кадрового потенциала санитарно-эпидемиологической службы совершенствуется система переподготовки и повышения квалификации.

В целом цифровизация медицинской службы будет завершена до 2025 года. Для модернизации инфраструктуры санитарно-эпидемиологической службы в 2022-2024 годы будет обеспечен ремонт 54 зданий территориальных подразделений комитета. Запланировано строительство новых зданий трех лабораторий и ремонт 27 зданий Национального центра экспертизы. Будет произведен закуп 64 единиц автотранспорта для территориальных подразделений комитета.