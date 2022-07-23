23 Июля 2022 15:27

Медицина не должна работать только на больных людей – Глава Минздрава РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область посетила детский реабилитационный центр «Камкорлык», городскую поликлинику и ознакомилась с работой Центра лучших практик. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«Медицина не должна работать только на больных людей, она должна помогать предотвращать болезни, особенно запущенные стадии, когда уже мало что помогает. Мне очень нравятся подобные подходы к профилактике в этой поликлинике, рада встретить грамотных обученных врачей, теперь необходимо дальше развивать лучшие практики, привлекать пациентов к солидарной ответственности за свое здоровье», - сказала Ажар Гиният, обращаясь к врачам Центра лучших практик.

После посещения медобъектов министр здравоохранения провела отчетную встречу с общественностью региона.

Докладывая о ходе реализации поручений Президента РК, глава ведомства сообщила, что был утвержден национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»» и принят закон по вопросам биологической безопасности.

Она добавила, что в настоящее время ведется работа по принятию законопроекта о страховании профессиональной ответственности медицинских работников, который предусматривает возмещение ущерба здоровью пациентов за счет страховых средств.

Продолжается работа по повышению заработной платы врачей, модернизации санитарно-эпидемиологической службы, развитию медицинской и фармацевтической промышленности в Казахстане.

«Наша цель обновить инфраструктуру сельского здравоохранения, создать условия для диагностики и лечения жителей сельских населенных пунктов», - подчеркнула А. Гиният.

В Туркестанской области количество сельских организаций здравоохранения – 705, до 2025 года на селе планируется строительство и открытие 142 объектов.

Также утвержден новый государственный норматив сети организаций здравоохранения, который позволит в населенных пунктах с численностью населения до 50 человек обеспечить медицинским работником на дому, ранее данные села не имели такой возможности.