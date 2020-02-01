+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -9 °С
USD 379.02 EUR 417.98
RUB 5.99 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Медиатренинг для пресс-секретарей провели в Туркестанской области

1 Февраля 2020 09:20
Поделиться:
Медиатренинг для пресс-секретарей провели в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестан состоялся семинар-тренинг на тему: «СМИ и социальные сети: моральные и этические принципы в субъективной структуре» для повышения квалификации представителей пресс-служб региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
В столице состоится IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020
Даурен Абаев о поручении Президента: Мы убрали более 800 различных мероприятий Бердибек Сапарбаев: Нужно усилить работу пресс-служб госорганов Даурен Абаев: Нужно на высоком уровне провести 100-летний юбилей МИА «Казинформ»

В мероприятии, организованном управлением общественного развития Туркестанской области, приняли участие лингвист-эксперт, директор института развития государственного языка города Алматы, кандидат филологических наук, доцент Бижомарт Капалбеков, доктор юридических наук, профессор, заслуженный ветеран Министерства внутренних дел Республики Казахстан Балгабай Накипов, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan». Бейсен Тажибаев. Участники семинара выступили с познавательными докладами о деятельности современных СМИ и публикациях в социальных сетях.

Открывая семинар, руководитель управления общественного развития Дамир Жунусов заявил, что необходимо укреплять связь между людьми и исполнительной властью.

«Сегодня специалисты пресс-служб несут большую ответственность. Они должны стать золотым мостом между правительством и народом, с высокой уверенностью вносить свой вклад в развитие нашей страны, укрепление единства и солидарности в гражданском обществе», - подчеркнул он.


Ученый Бижомарт Капалбеков отметил, что журналистская этика и грамматические принципы взаимосвязаны, также объяснил основную задачу лингвиста-эксперта. Почетный ветеран Министерства внутренних дел РК Балгабай Накипов, представивший отчет о легитимности публикаций в СМИ и в социальных сетях, также подчеркнул важность работы, выполненной экспертами для журналистов и пользователей социальных сетей.


В соответствии с целью мероприятия Бейсен Тажибаев поделился своим опытом и выступил с основным докладом для представителей прессы по различным актуальным вопросам, рассказал о препятствиях, с которыми зачастую они сталкиваются в повседневной деятельности.

На семинаре с участием пресс-секретарей со всех районов области велась открытая дискуссия, интересные диалоги в открытом формате. В ходе мероприятия участники выразили желание чаще проводить подобные встречи для обмена опытом работы и конструктивного диалога.


В завершение семинара были вручены специальные сертификаты управления общественного развития Туркестанской области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив