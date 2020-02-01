Медиатренинг для пресс-секретарей провели в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестан состоялся семинар-тренинг на тему: «СМИ и социальные сети: моральные и этические принципы в субъективной структуре» для повышения квалификации представителей пресс-служб региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В мероприятии, организованном управлением общественного развития Туркестанской области, приняли участие лингвист-эксперт, директор института развития государственного языка города Алматы, кандидат филологических наук, доцент Бижомарт Капалбеков, доктор юридических наук, профессор, заслуженный ветеран Министерства внутренних дел Республики Казахстан Балгабай Накипов, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan». Бейсен Тажибаев. Участники семинара выступили с познавательными докладами о деятельности современных СМИ и публикациях в социальных сетях.

Открывая семинар, руководитель управления общественного развития Дамир Жунусов заявил, что необходимо укреплять связь между людьми и исполнительной властью.

«Сегодня специалисты пресс-служб несут большую ответственность. Они должны стать золотым мостом между правительством и народом, с высокой уверенностью вносить свой вклад в развитие нашей страны, укрепление единства и солидарности в гражданском обществе», - подчеркнул он.

Ученый Бижомарт Капалбеков отметил, что журналистская этика и грамматические принципы взаимосвязаны, также объяснил основную задачу лингвиста-эксперта. Почетный ветеран Министерства внутренних дел РК Балгабай Накипов, представивший отчет о легитимности публикаций в СМИ и в социальных сетях, также подчеркнул важность работы, выполненной экспертами для журналистов и пользователей социальных сетей.

В соответствии с целью мероприятия Бейсен Тажибаев поделился своим опытом и выступил с основным докладом для представителей прессы по различным актуальным вопросам, рассказал о препятствиях, с которыми зачастую они сталкиваются в повседневной деятельности.

На семинаре с участием пресс-секретарей со всех районов области велась открытая дискуссия, интересные диалоги в открытом формате. В ходе мероприятия участники выразили желание чаще проводить подобные встречи для обмена опытом работы и конструктивного диалога.

В завершение семинара были вручены специальные сертификаты управления общественного развития Туркестанской области.