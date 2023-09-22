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    10:58, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста Fox Corporation и News Corp

    Руперт Мердок
    Фото: mavink.com

    Медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox Corporation и News Corp, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    92-летний бизнесмен австралийского происхождения официально отойдет от дел в середине ноября. Его 52-летний сын Лахлан займет должность председателя News Corp и продолжит работу в качестве исполнительного председателя и генерального директора Fox Corporation.

    За более чем 70-летнюю карьеру Руперту Мердоку удалось из небольшой газеты из австралийского города Аделаида, которую он унаследовал от своего отца, создать одну из самых влиятельных медиаимперий в Австралии, Великобритании и США.

    Наряду с обширной вещательной и издательской деятельностью в Австралии и Северной Америке, бизнесмену принадлежат такие крупные британские газеты, как The Times, The Sunday Times и The Sun.

    Теги:
    Мировые новости США
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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