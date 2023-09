Медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста Fox Corporation и News Corp

Медиамагнат Руперт Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox Corporation и News Corp, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

92-летний бизнесмен австралийского происхождения официально отойдет от дел в середине ноября. Его 52-летний сын Лахлан займет должность председателя News Corp и продолжит работу в качестве исполнительного председателя и генерального директора Fox Corporation.

За более чем 70-летнюю карьеру Руперту Мердоку удалось из небольшой газеты из австралийского города Аделаида, которую он унаследовал от своего отца, создать одну из самых влиятельных медиаимперий в Австралии, Великобритании и США.

Наряду с обширной вещательной и издательской деятельностью в Австралии и Северной Америке, бизнесмену принадлежат такие крупные британские газеты, как The Times, The Sunday Times и The Sun.