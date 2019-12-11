Медиацентр построят в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в 2020 году будет завершена подготовка проектно-сметной документации и начнется строительство медиацентра. Об этом сообщил сегодня аким города Ерлан Айтаханов на очередном заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступивший в ходе сессии глава города Ерлан Айтаханов призвал присутствующих активно включиться в предстоящую на 2020 год работу. Задачи стоят серьезные. Прежде всего, необходимо с большой ответственностью отнестись к мероприятиям, которые пройдут в следующем году в Шымкенте в качестве культурной столицы СНГ.

«В 2020 году будет построено 5 магистральных сетей газопровода, что позволит дополнительно обеспечить 95 тыс. кубометров газа. Будут полностью обеспечены питьевой водой 72 тыс. людей, которые сейчас обеспечиваются ею за счет 8 водовозов, также будут полностью обеспечены водой 9 населенных пунктов с населением 33 тыс. человек, которые лишь наполовину сегодня получают воду. Каждому району в 2020 году будет выделено по 1 млрд тенге. На эти средства перед многоквартирными домами будут отремонтированы 163 игровые и 79 спортивных площадок. К концу года количество благоустроенных площадок составит 80 процентов», - сказал аким города.

По словам спикера, в предстоящем году будут реализованы проекты строительства терминала в аэропорту, перестройки железнодорожного вокзала, строительства конгресс-центра и восстановления цитадели.

Автор: Айнур Акбаева