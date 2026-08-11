Медали из переработанных устройств вручат казахстанским спортсменам на Азиаде-2026

Оргкомитет летних Азиатских игр 2026 года представил медали, которые будут вручаться победителям и призерам предстоящих соревнований в Японии, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным оргкомитета, медали будут выполнены из разных материалов в зависимости от их достоинства. Золотая медаль весом около 265 граммов будет изготовлена из чистого серебра с покрытием из золота массой не менее одного грамма. Серебряная медаль будет выполнена из чистого серебра и будет весить около 264 граммов. Материалом для бронзовой медали станет красная латунь, состоящая на 95% из меди и на 5% из цинка, а ее вес составит около 222 граммов.

Фото: оргкомитет Азиады-2026

— При изготовлении наград организаторы использовали экологичный подход. Часть металлов для их производства была получена из небольших электронных устройств, которые передали муниципалитеты, участвующие в специальной программе Aichi-Nagoya 2026 Recycled Medal Project. Инициатива направлена на повторное использование материалов и популяризацию экологичных принципов, — говорится в сообщении.

Фото: оргкомитет Азиады-2026

Отдельное внимание уделено оформлению ленты медали. В ее основу лег силуэт какицубаты (японского ириса) — официального цветка префектуры Аичи. Также в оформлении использованы плавные дуги, вдохновленные формой листьев этого растения. Элегантная форма ленты призвана передать изящную силу спортсменов, а также выразить стремление соединить культуру Аичи с остальным миром и сохранить ее для будущих поколений.

Концепция основана на слогане Игр Imagine One Asia. Автором медали стал японский дизайнер и креативный директор Дайсукэ Сиба. Его проект был признан лучшим в рамках специального конкурса.

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