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Медалью «Халык алғысы» за борьбу с коронавирусом награждены 25 костанайских полицейских

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Декабря 2020, 16:06
Медалью «Халык алғысы» за борьбу с коронавирусом награждены 25 костанайских полицейских

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Медалью «Халык алғысы» за борьбу с коронавирусом ко Дню Независимости награждены 25 костанайских полицейских. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Независимости, прошло в департаменте полиции Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие прошло в музее департамента с соблюдением всех санитарных норм.

Начальник ДП области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов поздравил личный состав с Днем Независимости и отметил, что это главный праздник для всех казахстанцев, объединенных чувством ответственности за судьбу своей страны и составляющих единый народ Казахстана. Двадцать девять лет нашей истории продемонстрировали динамичное поступательное социально-экономическое и культурное развитие независимого Казахстана под мудрым руководством его основателя - Первого Президента Нурсултана Назарбаева. За эти годы был пройден нелёгкий путь – путь становления молодого независимого государства.

«В нашей стране все еще продолжается борьба с пандемией, представляющей серьезную угрозу для планеты. В нынешних условиях на передовой вместе с медицинскими работниками находятся и сотрудники полиции. Сейчас от нашей работы зависит не только безопасность наших граждан, но и их здоровье и благополучие», - подчеркнул главный полицейский области.

В честь празднования национального праздника руководством департамента вручена медаль «Ветеран ОВД РК» подполковнику в отставке Батырбеку Нурекину. Ветеран прослужил в органах внутренних дел более 32 лет, на заслуженный отдых вышел в 2005 году с должности начальника отдела УВД г. Аркалыка.

За плодотворную работу в борьбе с пандемией Указом Президента награждены медалью «Халык алғысы» 25 полицейских региона. Среди которых начальник Управления административной полиции полковник Андрей Григоревский, начальник отдела Штаба ДП области подполковник Аблай Мекебаев, участковый майор Ерик Ваисов и старший инспектор УП г. Костаная капитан Карина Базарбаева.

Полковник Андрей Григоревский возглавил оперативный штаб по не распространению коронавируса в области. Аблай Мекебаев в период карантина руководил ситуационным штабом в области. Под их руководством круглосуточно работали санитарные и блок-посты. Как отмечают стражи порядка, за все время работы постов нарушений и жалоб от граждан не было. Подполковник полиции А. Мекебаев отмечает, что на «горячую линию» в карантин поступило более 10 тысяч звонков не только с области, но и из других регионов. На все волнующие вопросы полицейскими давались разъяснения.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе приказом министра внутренних дел награждены более 50 костанайских полицейских. Среди них медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» начальник тылового обеспечения ДП подполковник Руслан Сарсенбаев и участковый Управления полиции города Костаная майор Асхат Жаксимбеков.

Также в Музее представлена специальная выставка, посвященная Дню Независимости, где можно познакомиться с важнейшими этапами становления независимого Казахстана.

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Костанайская область   МВД РК   Регионы Казахстана   День Независимости  
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