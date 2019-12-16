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Медалью «Ерлігі үшін» посмертно наградили женщину-полицейского в Акмолинской области

16 Декабря 2019 01:39
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Медалью «Ерлігі үшін» посмертно наградили женщину-полицейского в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Единственная в Казахстане женщина – полицейский, погибшая при исполнении служебного долга, посмертно награждена государственной наградой – медалью «Ерлігі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, Указом Президента Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, медалью «Ерлігі үшін» посмертно награждена руководитель медицинской службы УВД Акмолинской области подполковник внутренней службы Ботагоз Бижанова, погибшая при исполнении служебных обязанностей в июне 2001 года.

Высокую государственную награду дочери Ботагоз Бижановой Динаре вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня независимости Республики Казахстан. Волнительные и бесценные минуты вместе с Динарой разделила сестра Ботагоз Магазовны – Сауле, приехавшая в Кокшетау из южной столицы. От имени всех членов семьи Динара выразила искренние слова благодарности в адрес Министерства внутренних дел, акима области и департамента полиции Акмолинской области за бережное и трепетное отношение к памяти Ботагоз Бижановой и признание ее заслуг. Обращаясь к сотрудникам полиции, Динара пожелала всем полицейским после службы живыми и здоровыми возвращаться домой, где их с нетерпением ждут родные.


«Жизнь Ботагоз Магазовны, настоящего патриота, беззаветно любящего свою Родину и выбранную стезю - службу в органах внутренних дел, внезапно оборвалась на пике служебной деятельности. Трагедия произошла 28 июня 2001 года, когда в подъезде собственного дома женщине было нанесено тяжелое ранение из пистолета ТТ. А спустя несколько дней, 5 июля 2001 года, Ботагоз Магазовна скончалась, не приходя в сознание. Но и по сей день память о ней живет в сердцах ее родных и коллег», - отметили в ведомстве.

В этом году в день ее рождения прошло торжественное открытие мемориальной доски, которая установлена на здании ведомственного госпиталя с поликлиникой, который возглавляла Ботагоз Магазовна.

Как уточнили в пресс-службе департамента полиции региона, в 2001 году полицейская выявила хищение денежных средств бухгалтером госпиталя. Испугавшись, последняя наняла киллера для убийства женщины, который и подкараулил ее 25 июня 2001 года в подъезде собственного дома. Выйти на след преступника удалось через таксиста, на машине которого он и приехал к подъезду полицейской. И он, и заказчица преступления были осуждены.

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Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК, День Независимости ,
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Автор:

Оксана Матасова

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