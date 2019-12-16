Медалью «Ерлігі үшін» наградили троих полицейских Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Трое сотрудников полиции Карагандинской области награждены правительственными наградами в канун празднования Дня независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трое сотрудников полиции Карагандинской области Указом Президента Республики Казахстан за проявленные ими героические поступки при несении службы награждены медалью «Ерлігі үшін».

В торжественном обстановке министр внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев вручил медаль «Ерлігі үшін» Бекзату Омашеву, Ерасыл Мұрат и Баглану Файзулину.

Напомним, 8 ноября 24-летняя жительница города на фоне семейной ссоры поднялась на крышу девятиэтажного дома и пыталась свести счеты с жизнью. Тревожный вызов на 102 поступил из района Юго-Восток Караганды.

Жительница дома по улице Сатыбалдина сообщила диспетчерам о том, что на крыше соседнего дома стоит девушка, которая, по всей видимости, хочет прыгнуть вниз. По указанному адресу сразу же выехали сотрудники полиции - лейтенант Ерасыл Мурат и сержант Бекзат Омашев. Прибыв на место, полицейские увидели девушку. Стражи порядка быстро поднялись на крышу дома, и один из них начал вести переговоры с девушкой, которая к тому времени уже спустилась на козырек одного из балконов. Пока один из сотрудников пытался выиграть время, другой, параллельно отвлекая девушку, тоже спрыгнул на козырек. В итоге ему удалось схватить ее и не дать сорваться вниз. После девушку благополучно доставили вниз и передали в руки психологов.

А также, 17 апреля в 15:20 часов на телефон 102 поступило сообщение о том, что 34-летний житель города, после семейной ссоры, выгнав родственников из квартиры, взял в заложники свою малолетнюю дочь.

На место происшествия выехали все экстренные службы. Когда полицейские подошли к квартире, мужчина кричал, что убьет свою дочь. Опасаясь за жизнь ребенка, полицейские начали переговоры. Сотрудниками полиции на место вызваны родители мужчины, однако подозреваемый на уговоры родственников не поддавался. Спустя некоторое время он потребовал автомашину, чтобы проехать в Центральную городскую мечеть.

Полицейские выполнили его требования. Преступник вышел из квартиры, держа в одной руке дочь, а в другой нож, приставленный к шее ребенка. Пока автомашина под сопровождением направлялась к мечети, на место были стянуты спецслужбы и медики. Территория вокруг мечети была оцеплена сотрудниками. В здании мечети вместе с полицейскими с ним попытался провести переговоры имам. Мужчина с заложницей на уговоры не поддавался, держа нож у шеи дочери. Однако позже он заявил что хочет покончить с жизнью, после чего полицейским-переговоршиком удалось убедить его отдать заложницу. Благодаря сотрудникам полицейского спецподразделения, в результате проведённой грамотной операции удалось спасти ребёнка.

В честь Дня независимости РК министр МВД наградил 32 сотрудников внутренних дел.