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Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана одна «бронза»
24 Июля 2021 19:43
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня Казахстан завоевал первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов.
Таким образом, благодаря этой награде Казахстан попал в медальный зачет Олимпиады-2020 и теперь делит 19-е место с Эстонией, Францией, Индонезией, Израилем, Мексикой, Монголией, Словенией, Швейцарией и Украиной.
Первое место на данный момент занимает Китай — три золотые медали и одна бронзовая, второе и третье места делят Италия и Япония — по одному «золоту» и «серебру».
ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020 на 24 июля:
1. Китай — 3-0-1
2. Италия — 1-1-0
2. Япония — 1-1-0
4. Южная Корея — 1-0-2
5. Эквадор — 1-0-0
5. Венгрия — 1-0-0
5. Иран — 1-0-0
5. Косово — 1-0-0
5. Таиланд — 1-0-0
19. Казахстан — 0-0-1.
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