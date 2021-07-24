Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана одна «бронза»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня Казахстан завоевал первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов.

Таким образом, благодаря этой награде Казахстан попал в медальный зачет Олимпиады-2020 и теперь делит 19-е место с Эстонией, Францией, Индонезией, Израилем, Мексикой, Монголией, Словенией, Швейцарией и Украиной.

Первое место на данный момент занимает Китай — три золотые медали и одна бронзовая, второе и третье места делят Италия и Япония — по одному «золоту» и «серебру».

1. Китай — 3-0-12. Италия — 1-1-02. Япония — 1-1-04. Южная Корея — 1-0-25. Эквадор — 1-0-05. Венгрия — 1-0-05. Иран — 1-0-05. Косово — 1-0-05. Таиланд — 1-0-019. Казахстан — 0-0-1.







