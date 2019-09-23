Мед, кумыс, пантопродукция – сельскохозяйственная ярмарка ВКО пройдет в Нур-Султане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 28-29 сентября в городе Нур-Султане возле торгового центра «Хан шатыр» (пересечение проспекта Туран и улицы Д. Кунаева) с участием сельхозтоваропроизводителей Восточно-Казахстанской области будет проведена расширенная сельскохозяйственная ярмарка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

От Восточно-Казахстанской области на предстоящей ярмарке будут участвовать 15 районов, 2 города.

Ассортимент составит более 15 наименований продукции. Планируется завоз сельскохозяйственной продукции в количестве 310 тонн на сумму 224,7 млн тенге.

Жителям города Нур-Султана в рамках проводимой ярмарки будет предложено более 60 тонн меда, 5 тонн колбасных изделий, 15 тонн молочной продукции, 13 тонн растительного масла, 3 тонны крупы, 5 тонн рыбы, 45 тонн конины, 10 тонн кумыса и национальных изделий и пантопродукции, овощной продукции картофеля в объеме 150 тонн и другое.

При этом продукция будет соответствовать санитарно-ветеринарным требованиям, и реализаторы будут иметь документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность.

Помимо ярмарки-распродажи сельскохозяйственной продукции пройдет также концерт с участием восточноказахстанских артистов.

Ярмарка будет проходить с 9:00 до 18:00.