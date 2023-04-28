Мечтаю получить гражданство Казахстана – российский блогер Иван Червинский

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российский блогер Иван Червинский, автор проекта «Алға Петербург», получил благодарность от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между двумя странами. О своей встрече с Главой государства он рассказал в интервью в эфире телеканала Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Иван Червинский, с Казахстаном он познакомился благодаря творчеству Димаша Кудайбергена. Впервые он посетил страну, приехав на концерт певца. В 2021 году провел здесь уже два месяца по приглашению друзей. Сейчас он много рассказывает об успехах казахстанских деятелей культуры и спорта. Учит казахский язык и даже носит казахскую национальную одежду. По его словам, очень удобная вещь, которую можно легко накинуть в холодную и ветряную погоду. Посетив Астану, он уверен, что это отличный вариант одежды для жителей города.

«В Астане я четвертый день. Но в целом можно сказать, что я с Казахстаном шестой год», - сказал блогер, отвечая на вопросы журналистки.

Он признался, что любит Казахстан, связывает с этой страной свои планы на жизнь и желает, чтобы, как можно больше людей узнали о республике.

«В 2017 году я мало, что знал о Казахстане. Сейчас я уже немного разбираюсь в сфере культуры и спорта. Я хочу для таких же людей, как я в 2017 году, открыть Казахстан. Казахстан и так в тренде, но я хочу, чтобы популярность росла во всем мире», - поделился Иван Червинский.

В настоящее время он проживает в Турции, куда его пригласили друзья-казахи. В общении с ними блогер просит разговаривать с ним по-казахски. И несмотря на то, что языки ему даются сложно, он уже понимает речь на бытовом уровне. Также блогер уже давно мечтает получить гражданство Казахстана.

«Я давно уже мечтаю стать гражданином Казахстана. Строю планы вот уже шестой год, связанные с Казахстаном. Все мои друзья – казахи», - добавил спикер.

Что касается благодарственного письма и нагрудного знака от Президента РК, то, по его словам, это было для него неожиданностью.

«Я, конечно, не ожидал, что на таком уровне обратят внимание на нашу работу. Статистика, просмотры у нас хорошие, поэтому я ожидал внимания, но с другой стороны. Когда мне позвонили из Администрации Президента, я был в шоке, очень волновался. Когда оказался уже перед Касым-Жомартом Кемелевичем, я понял, что это очень современный человек, который смотрит в будущее, заботится о Казахстане. Я понял, что не так-то уж и страшно. Приятно получать такие награды», - заключил Иван Червинский.

Ранее сообщалось, что в Астане прошла пленарная сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Главы государства. По завершении официальной части Касым-Жомарт Токаев лично вручил награды за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.