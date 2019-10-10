Мечтать и не сдаваться: Ержан Максим презентовал песню для «Евровидения» в Польше

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юный певец Ержан Максим презентовал песню «Арманнан қалма!» (Don’t forsake your dream). Он исполнит ее на международном вокальном конкурсе детское Евровидение (Junior Eurovision) 24 ноября в Польше, в городе Гливице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Авторами песни выступили Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов. На пресс-конференции по этому случаю также был презентован клип на конкурсную песню. Режиссёр видеоклипа - Александр Фломбойм, продюсер - Сергей Руцкий. Съемки проходили в Алматы.

«Песня о том, что очень важно мечтать и не сдаваться. Я думаю, что она мне очень подходит. В клипе я исполнил роль волшебника, который помогает маленькой девочке воплотить мечту стать принцессой. Это был мой первый клип. Я надеюсь, он всем понравится», - сказал Ержан Максим.

По словам директора телеканала «Хабар» Динары Бисембиной, агентство «Хабар» с 2016 года является ассоциированным членом Европейского вещательного союза (ЕВU), организующего конкурс.

«После долгих переговоров у Казахстана появился шанс снова выдвинуть кандидата на участие от страны», - сказала она.





В этом году агентство «Хабар» приняло решение выдвинуть Ержана Максима без проведения национального отбора.

«Он уже принимал участие в прошлогоднем национальном отборе на Евровидение, где, к слову, занял второе место. Ержан известен своим участием в проекте «Голос» в России и хорошо знаком зрителям не только Казахстана, но и ближнего зарубежья. Мы уверены, что он достойно представит нашу страну на международной арене», - добавил она.

Трансляция финала конкурса будет в прямом эфире на ТК «Хабар».

Отметим, что Казахстан впервые принял участие в данном конкурсе в 2018 году, который проходил в Минске (Беларусь). Страну тогда представляла Данэлия Тулешова, исполнившая песню «Өзіңе сен» (Верь в себя). Она заняла шестое место. Победу одержала Роксана Венгель из Польши с песней «Anyone I want to be», на втором месте была Анжелина из Франции, а на третьем Джаэль Уена из Австралии.

Ержан Максим прославился после участия в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Сначала победительницей назвали Микеллу Абрамову, а казахстанец оказался на второй строчке. Но позже выяснилось, что на итоги сезона повлияла накрутка голосов. В специальном выпуске Ержана Максима, как и всех финалистов «Голос. Дети», объявили победителем.





Ранее о том, что Ержан Максим представит нашу страну на Евровидении, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.







