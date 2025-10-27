Мечта на высоте: как столичная художница расписывает города Акмолинской области

Краска способна менять не только холсты, но и целые населенные пункты. Это доказывает астанинская художница Милана Вотинцева на примере городов Акмолинской области.

Милана родилась в Астане, однако первые годы жизни провела в небольшом селе Селета Акмолинской области. Там среди спокойствия и простоты деревенской жизни зародилась ее мечта — стать художницей.

Фото: из личного архива Миланы Вотинцевой

— Мама всегда поддерживала меня. Она хотела, чтобы я получила хорошее образование, поэтому, когда я сказала, что хочу рисовать, мы вернулись в столицу, — вспоминает Милана.

По возвращении в Астану Милана поступила в художественную школу, а затем прошла обучение в студии и колледже при Казахском национальном университете искусств. Уже на 1 курсе в 16 лет она начала преподавать — обучала рисованию детей и взрослых.

Во время карантина ее творчество обрело новое направление, она стала рисовать интерьерные картины, вскоре сюда добавилась роспись стен.

Фото: из личного архива Миланы Вотинцевой

— Сначала это были небольшие стены, потом все больше. Самая крупная работа тогда была в двухэтажном школьном спортзале. Мы рисовали на строительных лесах и думали: вот это масштаб! Но в 2025 году мне показалось и это маленьким, возникло ощущение, что ты уперся в потолок, а нужно что-то большее. Тогда и появилось желание попробовать свое творчество на зданиях, ведь мечты потолков не имеют, — продолжает рассказ девушка.

Первый сезон уличного искусства для Миланы начался всего несколько месяцев назад — в июле.

За три месяца она вместе с подругой и напарницей Анель Бикеновой создали девять муралов в Акмолинской области, в Кокшетау и Атбасаре.

Фото: из личного архива Миланы Вотинцевой

— Мы с Анель дружим уже десять лет, вместе учились, теперь вместе работаем. Большие проекты легче делать командой. В Кокшетау летом было много заказов: сначала нам предложили три здания, потом еще, — делится художница.

Сегодня муралы Миланы и ее напарницы можно увидеть на домах по проспектам Абылайхана и Назарбаева в Кокшетау.

Среди них — девочка в степи, дети, играющие в асыки, мальчик у реки и особенно трогательная работа с надписью «Кокшетау. Где удобно всем», на которой изображена девочка со слуховым аппаратом.

— Через этот мурал мы хотели показать инклюзивность, то, что Казахстан — это место, где удобно и комфортно всем людям, — объяснила Милана.

Фото: из личного архива Миланы Вотинцевой

Еще два мурала были выполнены в Атбасаре: девочка со снежным барсом и мальчик в поле. Эти муралы особенно пришлись по душе местной детворе.

— Работать над муралом сложно и физически, и морально. Особенно, когда ты только начинаешь это делать. Изначально самое сложное не сам рисунок на стене, а именно быть готовым и быстро адаптироваться ко всему, потому что произойти может всякое. Может не быть электричества или сломаться вышка. Сначала у нас были пятиэтажные здания, на них мы арендовали вышку. При этом не каждая вышка дотянется до самого верха. Иногда приходится работать под дождем, договариваться с жителями, а в случае отказа искать генератор. Но самое приятное — видеть реакцию людей. Когда мы заканчиваем работу, жители подходят и благодарят. И это бесценно, — говорит Милана.

Фото: из личного архива Миланы Вотинцевой

Девушки рисуют муралы фасадной краской, предварительно грунтуя стены. Эскиз переносят с помощью проектора ночью, когда стены лучше видны. Но бывают случаи, когда проектор не установить, и тогда все делается вручную.

— Сначала было страшно работать на высоте, но после первого мурала страх прошел. Потом ты просто наслаждаешься процессом, — отмечает художница.

Сегодня у Миланы Вотинцевой множество планов. Она хочет создать мурал в Астане и провести свою первую персональную выставку.

— Когда я закончила первый мурал, появилось желание расписать самое высокое здание. Пока же набираюсь опыта и хочу, чтобы мое творчество было услышано, — добавляет напоследок художница.