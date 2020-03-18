Мечети, рынки, школы дезинфицируют в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В местах массового скопления людей областного центра проводятся дезинфекционные работы, согласно санитарным нормам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории РК, Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайную ситуацию. В Туркестанской области, на сегодня, проводятся необходимые мероприятия по пресечению распространения инфекции.
С помощью специальных средств дезинфицируются мечеть «Асанбай ата», автовокзал «Яссы», средняя школа №6 им.М. Маметовой и Центральный рынок «Куаныш». В целях обеспечения безопасности жителей города проведена очистка и дезинфекция данных общественных объектов. Кроме того, специалисты провели разъяснительную работу с населением на территории этих объектов и призвали соблюдать все меры предосторожности. Данные работы будут проводиться ежедневно и регулярно на всей территории города.
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