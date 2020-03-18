+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 13 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мечети, рынки, школы дезинфицируют в Туркестанской области

18 Марта 2020 11:30
Поделиться:
Мечети, рынки, школы дезинфицируют в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В местах массового скопления людей областного центра проводятся дезинфекционные работы, согласно санитарным нормам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Новости по теме
У мамы двухлетней девочки выявлен коронавирус в Алматы
Как работать госслужащим в условиях ЧП – пояснение АДГС РК Меры безопасности усилены в Актобе в связи с режимом ЧП Сколько будут стоить медицинские маски в Алматы

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 на территории РК, Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайную ситуацию. В Туркестанской области, на сегодня, проводятся необходимые мероприятия по пресечению распространения инфекции.

С помощью специальных средств дезинфицируются мечеть «Асанбай ата», автовокзал «Яссы», средняя школа №6 им.М. Маметовой и Центральный рынок «Куаныш». В целях обеспечения безопасности жителей города проведена очистка и дезинфекция данных общественных объектов. Кроме того, специалисты провели разъяснительную работу с населением на территории этих объектов и призвали соблюдать все меры предосторожности. Данные работы будут проводиться ежедневно и регулярно на всей территории города.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив