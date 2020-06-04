Мечети поэтапно начали открывать в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - К Духовному управлению мусульман Казахстана Туркестанской области относятся 748 мечетей региона, в 632 областных и районных религиозных объектах сейчас начали совместно читать пятничный Намаз. А ежедневный Намаз можно читать во всех мечетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

По постановлению главного санитарного врача страны, соблюдая необходимые меры, мечети наполняется только на 30%. А остальные люди совершают поклонение за пределами мечети. Об этом сегодня в региональной службе коммуникаций сообщил главный имам Туркестанской области Мусабек Актамберды.

Стоит отметить, что мечети будут открываться в 2 этапа. Первый - открытие крупных мечетей в районах, городах и сельских округах, второй - на территории сел.

«Во время карантина работники мечети и посетители должны обязательно использовать маску, их обеспечивают антисептическими средствами. Посетители должны читать молитвы с соблюдением расстояния 1,5 метра. В целях безопасности туалеты мечети будут закрыты до окончания карантинного режима. В пятницу делается исключение. Время пятничного Намаза должно длиться не более 15 минут», - сказал имам области.

Кроме того, главный имам Туркестана Жусупбек Касымбек отметил, что из имеющихся 30 мечетей областного центра, пока будут действовать только 17. В частности мечети: «Бекзат», «Куддыс», «Акмешит», «Накып ата», «Игілік», «Туякбай», « Асанбай»,» «Иассы», «Н. Торекулов».

