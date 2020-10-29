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Мечеть Кунанбая-кажы отремонтировали в Каркаралинске

Автор:  
Агата Мухамеджанова
29 Октября 2020, 20:48
Мечеть Кунанбая-кажы отремонтировали в Каркаралинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В мечети Кунанбая-кажы, которая находится в Каркаралинске, сделали текущий ремонт. Ремонтные работы проводились по заказу Центра сохранения историко-культурного наследия управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мечеть Кунанбая-кажы (Құнанбай қажы мешіті) строилась с 1849 по 1853 год на средства Кунанбая Ускенбаева - отца великого казахского поэта Абая. Представляет собой двухэтажное деревянное здание шириной 15 м, длиной 11 м и высотой 6 м. При мечети действовало медресе, было общежитие для учащихся и дом для мулл.

В советское время минарет был уничтожен. Остальную часть здания отдали под школу, позднее - под склады, а потом и вовсе забросили.

В 1980-е годы мечеть восстановили и передали верующим. В 1991-м специалисты производственного объединения по охране и реставрации памятников истории и культуры Казахстана сделали реконструкцию здания.

Мечеть Кунанбая-кажы в Каркаралинске вошла в список сакральных объектов Казахстана.


Карагандинская область   Культура   Строительство   Рухани жаңғыру  
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