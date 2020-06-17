Мебельный цех горел в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кентау Туркестанской области произошел пожар в мебельном цехе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«16 июня 2020 года в 14:40 часов в п.Космезгил сельского округа Шорнак города Кентау Туркестанской области на частной территории по производству мебели произошло загорание отдельно-стоящего одноэтажного цеха с последующим переходом огня на близ расположенные 5 цехов, складированные лесоматериалы и обрезанные сосновые доски на открытой территории. Тушение осложнялось сильным ветром и сильной жарой, по информации РГП «Казгидромет» порывы 9-12 м/с, температура воздуха +33 градуса. В 21:08 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в комитете.

По информации ведомства, выезжали силы и средства ДЧС Туркестанской области, дежурной следственной оперативной группы, местных исполнительных органов в составе 138 человек и 34 единиц техники.